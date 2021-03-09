BIST 1.530
DOLAR 7,69
EURO 9,12
ALTIN 418,12
HABER /  DÜNYA
ADV Uğurlu Gelecek Sizi Bekliyor!

Gana'da yüzmeye giden çocuklardan boğulanların sayısı 11'e çıktı

Anadolu Ajansı

Batı Afrika ülkesi Gana'nın Gomoa bölgesinde, yüzmeye giden çocuklardan boğulanların sayısının 11'e yükseldiği bildirildi.

Abone ol

Cape Coast Polis Sözcüsü Irene Oppong, yaptığı açıklamada, Gomoa bölgedeki Apam Nehri'nde yüzmeye giden 20 çocuğun suda kaybolduğunu belirtti.

Oppong, 4 çocuğun cesedine daha ulaşıldığını ve böylece yaşamını yitirenlerin sayısının 11'e çıktığını kaydetti.

Arama kurtarma çalışmalarında 3 çocuğun kurtarıldığını aktaran Oppong, diğer 6 çocuğu arama çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

Irene Oppong, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'nın Rasim Öztekin mesajı olay oldu! 'Doğmasaydı ölmezdi'
Falcao gollerle döndü ülkesinde gündem oldu
Türkiye'de Uğur Şahin-Özlem Türeci'nin bulduğu Biontech aşıları kime yapılacak?
Inter, Atalanta'yı yıktı şampiyonluğa koşuyor
Sağlık Bakanlığı'nın haritasında riskli illerin sayısı 48'e çıktı! TTB: 'Asıl artış 1-2 hafta sonra'
Eski Saadet Partili Cihangir İslam CHP yolunda
Varlık Fonu'nda genel müdür değişti! Arda Ermut, Varlık Fonu'nun yeni Genel Müdürü oldu
Tansu Çiller o iddiayı yalanladı! 11 askerin şehit olduğu Cougar helikopterlerin alınmasını asker istedi
Pelkas kendine gelir gelmez bakın ilk ne sormuş? İşte son durumu
Yönetimi bombalayan Younes Belhanda geri vites yaptı
Yorumlar