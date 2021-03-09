Falcao gollerle döndü ülkesinde gündem oldu

Galatasaray'ın Sİvasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta biri penaltıdan olmak üzere iki gol atan Radamel Falcao, ülkesi Kolombiya'da gündem oldu.

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Galatasaray evinde iki kez geriye düştüğü maçta Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Radamel Falcao'nun golleri galibiyet için yetmedi. Sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda önemli bir yara aldı.

Galatasaray, DG Sivasspor ile 2-2 berabere kalırken Aslan'ın süper yıldızı Falcao biri penaltıdan olmak üzere 2 gol atma başarısı göstermişti. Kolombiya basını da Falcao'nun performansını "Falcao çifte ile geri döndü" başlığıyla duyurdu.

Garcia'nın en iyi dönüşü başlıklarıyla Falcao'nun performansı övülürken, eleme maçlarının ertelenmesi ve Falcao'nun iyileşmesinin Kolombiya Milli Takımı için avantaj olacağı da belirtildi.

Galatasaray’ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, 134 gün sonra 11’de çıktığı Sivasspor karşısında 2 gol kaydetti ve bu sezonki gol sayısını 7’ye çıkardı.