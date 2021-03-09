BIST 1.530
DOLAR 7,69
EURO 9,12
ALTIN 418,12
HABER /  POLİTİKA
ADV Uğurlu Gelecek Sizi Bekliyor!

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'nın Rasim Öztekin mesajı olay oldu! 'Doğmasaydı ölmezdi'

AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, oyuncu Rasim Öztekin'in vefatının ardından yaptığı paylaşımla sosyal medyada olay oldu. Çamlı mesajında "Doğduğundan öldü, doğmasaydı ölmezdi" ifadelerini kullandı.

Abone ol

AK Parti İstanbul milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, dün hayatını kaybeden oyuncu Rasim Öztekin'in ardından paylaştığı mesajda "Doğmasaydı ölmezdi" ifadelerini kullandı. Çamlı'nın bu mesajı sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çamlı, "Kalpten öldü, kanserden öldü, beyin kanamasından öldü, der dururlar... Halbuki, doğduğundan öldü, doğmasaydı ölmezdi! #RasimÖztekin Aileye Sabır dilerim..." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Falcao gollerle döndü ülkesinde gündem oldu
İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 14 gözaltı
Inter, Atalanta'yı yıktı şampiyonluğa koşuyor
Yasak aşk dehşeti! İstanbul'dan Konya'ya gelip öldürüp gitti
Eski Saadet Partili Cihangir İslam CHP yolunda
Varlık Fonu'nda genel müdür değişti! Arda Ermut, Varlık Fonu'nun yeni Genel Müdürü oldu
Tansu Çiller o iddiayı yalanladı! 11 askerin şehit olduğu Cougar helikopterlerin alınmasını asker istedi
Pelkas kendine gelir gelmez bakın ilk ne sormuş? İşte son durumu
Yönetimi bombalayan Younes Belhanda geri vites yaptı
İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu
Yorumlar 5 yorum