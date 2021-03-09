AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'nın Rasim Öztekin mesajı olay oldu! 'Doğmasaydı ölmezdi'
AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, oyuncu Rasim Öztekin'in vefatının ardından yaptığı paylaşımla sosyal medyada olay oldu. Çamlı mesajında "Doğduğundan öldü, doğmasaydı ölmezdi" ifadelerini kullandı.Abone ol
AK Parti İstanbul milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, dün hayatını kaybeden oyuncu Rasim Öztekin'in ardından paylaştığı mesajda "Doğmasaydı ölmezdi" ifadelerini kullandı. Çamlı'nın bu mesajı sosyal medyada eleştiri konusu oldu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çamlı, "Kalpten öldü, kanserden öldü, beyin kanamasından öldü, der dururlar... Halbuki, doğduğundan öldü, doğmasaydı ölmezdi! #RasimÖztekin Aileye Sabır dilerim..." ifadelerini kullandı.