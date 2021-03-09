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Luiz Gustavo: Önemli olan takımın iyi oynamasıydı

Fenerbahçe'de sakatlığının ardından yeniden formasına kavuşan Luiz Gustavo, ''Bugünün en önemli noktası takımın iyi oynamasıydı. İyi başladık, konsantre bir şekilde oynadık. Önemli olan buydu.'' dedi.

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Süper Lig'de Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılırken Luiz Gustavo da takıma döndü. 

Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak olan Luiz Gustavo, Konyaspor maçında sonradan oyuna girerek formasına kavuştu.

Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a konuşan Gustavo, ''Bugünün en önemli noktası takımın iyi oynamasıydı. İyi başladık, konsantre bir şekilde oynadık. Önemli olan buydu.'' dedi.

Sakatlığıyla ilgili de konuşan Brezilyalı futbolcu, ''Mümkün olan en kısa sürede sahalara döndüm. Umarım en kısa sürede takıma katkı vermeye başlarım.'' dedi.

Süper Lig'in 23. haftasında 2 Şubat'ta Atakaş Hatayspor ile yapılan müsabakada sakatlanan Brezilyalı futbolcu, daha sonra ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bir müsabakada görev yapamamıştı.

Karşılaşmanın 59. dakikasında Jose Sosa'nın yerine oyuna giren Luiz Gustavo, böylece 34 gün sonra sahaya çıktı.

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