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Bursa'da bahçede ağaç sularken buldu! Görünce şaşkına döndü

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da genç bir kadın, zeytin ağacının dibinde Bizans sikkesi buldu.

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Derbent Mahallesi'nde zeytin ağaçlarını sulayan Melike Sivri, yerde bir cisim fark etti. Paranın eski bir döneme ait olduğunu anlayan genç kadın, müze ile irtibata geçti. Üzerinde kabartmalı Hazreti İsa ve çiçek figürleri bulunan paranın 1500 yıllık Bizans dönemine ait olduğu öğrenildi. Melike Sivri, parayı müzeye teslim ederken, para incelemeye alındı.

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