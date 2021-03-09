Konaklama tesislerine korona denetimi! İşte kesilen ceza
İçişleri Bakanlığı'nın tematik denetimleri kapsamında 55 bin 989 personelin katılımıyla 18 bin 547 otel, konaklama tesisi ve kayak oteli kontrol edildi. Konaklama tesislerine yönelik Kovid-19 denetimlerinde 3 bin 617 iş yerine uyarı, 7 bin 496 işletme ve kişiye idari para cezası verildi.Abone ol
Yeme içme yerlerinden sonra konaklama tesisleri de denetlendi. 4 bin 423’ü vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü olmak üzere 55 bin 989 personelin katıldığı denetimlerde, 18 bin 547 otel, konaklama ve kayak oteli tesisi kontrol edildi. Denetimlerde; 3 bin 617 iş yeri/işletmeye uyarma cezası, 7 bin 496 işletme/iş yeri ve kişiye idari para cezası uygulandı.