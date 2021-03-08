Dolar fırladı daha da yükselir mi? INFO yatırım uzmanı Mert Yılmaz'dan uyarı

Dolar, aniden yükselişe geçti. Kur, 7.65 TL bandının üzerine çıktı. Dolardaki yükselişi değerlendiren INFO yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, 'Artık dolar kuru 7.50'nin altına düşmez' dedi.

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Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'nın istifa haberi sonrası doların ateş çıktı. Haftanın ilk işlem günü dolar/TL kuru, 10 dakika içerisinde 7,57'den 7,68'e yükseldi. Geçtiğimiz hafta da ABD'deki tahvil faizleri etkisi ile TL karşısında sert yükselen doların geleceği merak konusu... INFO yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz dolar kuru ile ilgili beklentilerini paylaştı.

"Artık dolar kuru 7.50'nin altına düşmez''

Son fiyat hareketlerinin ardından INFO yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz dolar kuru ile ilgili beklentilerini paylaştığı bir video yayımladı.

Mert Yılmaz dolar kuru ile ilgili önemli tespitlerde bulunurken Türk Lirası’ndaki değer kaybının küresel ölçekte gerçekleşen haber akışlarının yanı sıra hükümet tarafından bahsedilen reform söylemlerinin gerçekleşmemesinin de etkili olduğunu belirti. Mert Yılmaz dolar kurunda artık 7.50 TL’nin altında bir fiyat hareketinin gerçekleşmemesinin zor olduğunu öne sürerken şunları ifade etti:

"Dolar kurunun 7.50’nin altına gelmemesi gerektiğini defalarca söylemiştim. Geldiğimiz noktada bir kaç tane dolar kuru ile ilgili önemli tespiti kendi açımdan söyleyeyim. 7.50 TL’nin altında bir dolar kuru görmemiz neredeyse yok denecek kadar azaldı.

Burada iki tane kritik seviye var. Bunlardan bir tanesi 7.55 TL seviyesi, eğer bu seviyenin üzerinde bir dolar / TL hareketi devam ederse önce 7.61 var orası da aşılırsa 7.80 TL’ye kadar bir dolar hareketi beklemek teknik açıdan mümkün. Yıl sonu dolar kuru kapanışının 7.43 olduğunu ve geçen sene kasım ayında dolar kurunun 8.50 TL’ler de olduğunu unutmamak lazım. Bence rasyonel olmayan fiyatlama 7 TL’nin altındaki fiyatlamaydı."