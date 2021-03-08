Dolar tırmanıyor! Altın da yükselişe geçti! 8 Mart güncel altın ve döviz fiyatları...
Dolar kuru tırmanışını sürdürüyor. Kur 7.55 TL seviyesini test etti. Altın fiyatları da yükselişe geçti. Peki piyasalardaki bu ani dalgalanışın sebebi ne? İşte güncel altın, döviz fiyatları ve piyasalardaki dalgalanmanın detaylı analizi...
Piyasalarda sular durulmuyor. Altın ve dolar yine çok hareketli. Geçen hafta küresel piyasaların ana odak noktası ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları oldu. Powell’ın ABD tahvilleri ve enflasyon ile ilgili yaptığı açıklamalar piyasalarda stresi artırırken, hisse piyasalarında satışlar ve dolar endeksinde güçlenme takip edildi. Peki altın ve döviz fiyatlarında son durum ne? Altın ve dolar fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma için konunun uzmanları ne diyor? İşte detaylar...
Altın ve döviz fiyatları
Dolar/TL kuru da 7.55 seviyesinin üzerini test etti. Euro ise 8.99 TL seviyelerinde.. Piyasada gram altın 413 liradan, çeyrek altın 676 liradan, Cumhuriyet altını da 2,781 liradan işlem görüyor. Yarım altının satış fiyatı ise bin 380 TL, 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı 375,85 Türk lirasından güne başlarken, satış fiyatı ise 404,39 Türk lirası civarında seyrediyor.
Alan Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadeler kullanıldı: "ABD senatosunun da 1.9 trilyon dolarlık mali destek paketini onaylamasıyla birlikte altının ons fiyatı 2021 yılının dip noktasından toparlanma çabası içerisine girdi.
Geçtiğimiz hafta tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle 1,687 $ seviyelerine kadar gerileyen ons altın haftanın son işlem gününde 1,700 $ seviyesinin üzerine tutundu. Mali destek paketinin Kongre'den geçmesinden sonra Fed'in tahvil faizleri konusundaki mesajları takip edilecek. Altının ons fiyatındaki toparlanma çabaları ve Dolar/TL kurundaki yatay seyrin etkisinde sınırlı bir şekilde yükseldi."