Dolar tırmanıyor! Altın da yükselişe geçti! 8 Mart güncel altın ve döviz fiyatları...

Piyasalarda sular durulmuyor. Altın ve dolar yine çok hareketli. Geçen hafta küresel piyasaların ana odak noktası ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları oldu. Powell’ın ABD tahvilleri ve enflasyon ile ilgili yaptığı açıklamalar piyasalarda stresi artırırken, hisse piyasalarında satışlar ve dolar endeksinde güçlenme takip edildi. Peki altın ve döviz fiyatlarında son durum ne? Altın ve dolar fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma için konunun uzmanları ne diyor? İşte detaylar...