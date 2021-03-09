Son 3 ayın zirvesini gören dolar ve euroda son durum

Yüzde 3'lük yükselişle birlikte 7.7831 seviyelerine çıkarak son 3 ayın zirvesini gören dolar/TL, güne 7.70'in altında seyrediyor. 9.23'lere yükselen euro/TL ise 9.11 civarında işlem görüyor.

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ABD tahvil getirilerinin yeniden yükselmesi, küresel piyasalarda baskı unsuru olmaya devam ediyor. Gelişmekte olan para birimleri dolar karşısında zayıflarken Türk Lirası en sert kayıpların yaşandığı para birimleri arasında yer alıyor. Geçen haftayı 7.50'nin hemen üzerinde kapatan dolar/TL, yeni haftanın ilk gününde 7.78 seviyelerinin üzerine tırmandı. Euro/TL ise 9.2366'yı gördü.

Piyasalarda son durum

3 ayın en yüksek seviyesi

Dünya'nın aktardığına göre, dün akşam saatlerinde dolar/TL'de görülen 7.7831 seviyesi 17 Aralık 2020 tarihinden bu yana yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Gece yarısı kurlar dengelenirken bu sabah saatlerinde de sınırlı da olsa geri çekilmeler yaşanıyor. Dolar/TL 7.70'in altına çekilirken benzer bir şekilde euro/TL de 9.11'e geriledi.

Merkez Bankası'ndan faiz artışı beklentisi güçleniyor

Merkez Bankası'ndan yeni faiz artışı beklentileri de piyasada her geçen gün kuvvetleniyor. Tüketici fiyatları enflasyonu Şubat ayında yıllık bazda yüzde 15.61 ile 2019 ortasından beri en yüksek düzeye çıkarken yükselişin Nisan ayına kadar yükselmesi bekleniyor.

Ekonomistler enflasyonun Mart ve Nisan ayında da yukarı yönlü gidecek olması ve yüzde 17 seviyesindeki politika faizine gittikçe yaklaşacak olması nedeniyle TCMB'nin faiz artırımı gibi bir politika tepkisi vermeye gittikçe yaklaşmış olabileceğini düşünüyorlar. Ancak bu beklenti piyasa genelinde hakim değil.