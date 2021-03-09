Hürriyet yazarı Hande Fırat'tan 'gazeteciler' sorusu: Artık aşılanması gerekmiyor mu?

Bazı gazetecilerin siyasi partilerin il kongreleri gibi programlara işi nedeniyle gitmek zorunda olduğunu belirten Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, "En azından alanda görev yapan arkadaşlarımızın risk grubuna alınarak artık aşılanması gerekmiyor mu?" sorusunu yöneltti.

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Hürriyet yazarı Hande Fırat, koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de ocak ayında başlayan aşılama süreciyle ilgili kaleme aldığı köşe yazısında dikakt çeken değerlendirmelerde bulundu. Aşılananların sayısının her geçen gün arttığını, yine de hijyen kurallarına uyulması gerektiğinin tüm uzmanlar tarafından dile getirildiğini belirten Fırat, aşı olan siyasetçilerin birçok kesime göre daha rahat davrandığını söyledi.

"Artık aşılanması gerekmiyor mu?"

"Bunu özellikle il kongrelerinde gördük. Bu tür programlara gönüllü gidenlerin yanı sıra, işi nedeniyle gitmek zorunda olanlar da var" diyen Fırat, buna örnek olarak gazetecileri gösterdi.

Fırat, yazısında şunları kaydetti: Gazeteciler gibi... Aşı olan siyaseti, gazeteciler her yerde takip ediyor. Gazeteciler sokaktan kongreye, hastaneye, siyasi parti merkezlerine kadar her yerde görev yapıyorlar. En azından alanda görev yapan arkadaşlarımızın risk grubuna alınarak artık aşılanması gerekmiyor mu?