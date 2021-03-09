BIST 1.542
DOLAR 7,66
EURO 9,12
ALTIN 418,92
HABER /  SAĞLIK
ADV Uğurlu Gelecek Sizi Bekliyor!

Hürriyet yazarı Hande Fırat'tan 'gazeteciler' sorusu: Artık aşılanması gerekmiyor mu?

Bazı gazetecilerin siyasi partilerin il kongreleri gibi programlara işi nedeniyle gitmek zorunda olduğunu belirten Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, "En azından alanda görev yapan arkadaşlarımızın risk grubuna alınarak artık aşılanması gerekmiyor mu?" sorusunu yöneltti.

Abone ol

Hürriyet yazarı Hande Fırat, koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de ocak ayında başlayan aşılama süreciyle ilgili kaleme aldığı köşe yazısında dikakt çeken değerlendirmelerde bulundu. Aşılananların sayısının her geçen gün arttığını, yine de hijyen kurallarına uyulması gerektiğinin tüm uzmanlar tarafından dile getirildiğini belirten Fırat, aşı olan siyasetçilerin birçok kesime göre daha rahat davrandığını söyledi.

"Artık aşılanması gerekmiyor mu?"

"Bunu özellikle il kongrelerinde gördük. Bu tür programlara gönüllü gidenlerin yanı sıra, işi nedeniyle gitmek zorunda olanlar da var" diyen Fırat, buna örnek olarak gazetecileri gösterdi.

Fırat, yazısında şunları kaydetti: Gazeteciler gibi... Aşı olan siyaseti, gazeteciler her yerde takip ediyor. Gazeteciler sokaktan kongreye, hastaneye, siyasi parti merkezlerine kadar her yerde görev yapıyorlar. En azından alanda görev yapan arkadaşlarımızın risk grubuna alınarak artık aşılanması gerekmiyor mu?

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da koyun kavgasında kan döküldü! Kendisini bakın nasıl savundu
Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu! Şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 87 sözleşmeli tekniker alacak! İlan Resmi Gazete'de yayımlandı
Ankara'da PKK kuryesi 3 şahıs yakalandı
Son 3 ayın zirvesini gören dolar ve euroda son durum
Koronavirüste yeni risk grubu! Türk doktorlar keşfetti uyku apnesi olanlar ve horlayanlar dikkat
Konaklama tesislerine korona denetimi! İşte kesilen ceza
İYİ Parti’lilerden Ekrem İmamoğlu’na sert 'HDP' tepkisi : İpleri keser atarız
Dolar fırladı daha da yükselir mi? INFO yatırım uzmanı Mert Yılmaz'dan uyarı
Prof. Dr. Sadrettin Pençe: Koronavirüs bir yılda 12 bin mutasyon geçirdi
Yorumlar