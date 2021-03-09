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Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu! Şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak

Binlerce kişinin beklediği haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini duyurdu. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak.

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Şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılıyor. Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği süresinin, Cumhurbaşkanı kararıyla 17.03.2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi.

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