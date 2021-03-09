Fatih Altaylı'dan bomba Ali Koç ve Rıdvan Dilmen iddiası

Fatih Altaylı, Ali Koç'un tüm servetini 1 yılda Fenerbahçe için harcayabileceğini ve bunu Koç ailesinden birinin söylediğini ifade etti. Fatih Altaylı, ayrıca "Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe'de görev alacağı konuşuluyor." dedi.

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Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor deplasmanına giden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık net bir sonuçla galip ayrılmayı başardı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 29'da Szalai, 32'de Osayi ve 90'da Serdar Aziz attı. Sarı-lacivertli ekip bu skorun ardından ligde puanını 58 yaptı ve lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde, 3. sırada kendine yer buldu. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Pelkas, 80. dakikada Skubic ile çarpışıp sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Pelkas, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

''Tüm servetini harcar''

Gazeteci Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Ali Koç'un tek defosunun fazla Fenerbahçeli olması olduğunu söyleyen Altaylı, "Ali Koç Bey'in bir defosu varsa, o da fazla Fenerbahçeli olmasıdır. Fanatiklik düzeyinde Fenerbahçelidir. Geçen günlerde Koç Ailesi'nden biri, 'Ya bizim Ali'nin şu kadar serveti var. Tutmasak tamamını 1 senede Fenerbahçe'ye harcar, tüm servetini.' demiş." ifadelerini kullandı.

"Ali Koç bugünlerde biraz suskun kalmalı''

Fatih Altaylı, "Ali Koç bugünlerde biraz suskun kalmalı. Çünkü, zaten federasyon ve hakemler söylenmesi gerekenden fazlasını söyledi. Baktığınız zaman bu federasyonun Fenerbahçe aleyhtarı bir federasyon olduğunu söylemek oldukça güç" şeklinde konuştu.

"Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe'de görev alacağı konuşuluyor"

Öte yandan Fatih Altaylı, geçtiğimiz günlerde NTV'den ayrılıp yorumculuğu bırakan Rıdvan Dilmen hakkında önemli bir iddia ortaya attı. Altaylı, "Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe'de görev alacağı konuşuluyor. Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe'de konuşlandırılmak için bir takım talep ve isteklerin olduğu, bunun da Emre'de rahatsızlık yarattığı. Bunların hepsi şayia, bilmiyoruz ama bütün bunlar konuşuluyor" dedi.



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