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Bilim Kurulu üyesi Serap Şimşek Yavuz maskelerin atılacağı tarihi verdi! Maskesiz, mesafesiz görüşebilirler

Koronavirüs salgınıyla birlikte maske hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu. Herkes maske takma zorunluluğunun ne zaman biteceğini merak ediyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, ABD'deki çarpıcı araştırmayı paylaşıp maskesiz hayat için tarih verdi.

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Aşılananların maske takıp takmayacağı konusu dünya genelinde merak edilirken, ABD Pandemi Kontrol ve Önleme Merkezi bu soruya da çok net bir yanıt verdi. Risk durumlarının madde madde paylaşıldığı araştırmaya göre; tam aşılı olanlar maskesiz ve mesafesiz kapalı ortamlarda bile görüşebilir.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Serap Şimşek Yavuz araştırmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Öne çıkan kısımları tek tek yazdı. Araştırmaya göre; koronavirüs aşısı yaptıran kişiler, ikinci doz aşıdan 14 gün sonra kapalı ortamlar dahil maskesiz ve mesafesiz bir araya gelebilir. Yine koronavirüsün çok ağır seyretmeyeceği gruptakiler ile aşılanmış insanlar görüşebilir. İşte ABD Pandemi Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) dikkat çeken araştırması ve detaylar...

Bilim Kurulu üyesi: 'Araştırma bunu diyor'

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Serap Şimşek Yavuz kişisel Twitter hesabından sabahın erken saatlerinde bir araştırma paylaştı. ABD Pandemi Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan araştırmanın çevirisini yaplaşan Yavuz, 'Araştırma bunu diyor' notunu ekledi.

İki doz aşısını yaptıranlar 14 gün sonra maskeyi atabilir mi?

ABD Pandemi Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yayımlanan ve oldukça ses getiren araştırmaya göre; iki doz koronavirüs aşısını yaptırdıktan sonra 14 gün bekleyip tam aşılı olan kişiler, yine aynı gruptaki kişiler ile kapalı ortamlar dahil her şartta maskesiz ve mesafesiz bir araya gelebilir.

Yine bu gruptakiler ağır COVID-19 riski taşımayan, tek bir evden kişilerle maskesiz ve mesafesiz görüşebilir.

2 doz aşısını olup, üstünden 14 gün geçenler (tam aşılılar);

1-) Tam aşılı diğer kişilerle kapalı ortamda maskesiz, mesafesiz bulunabilir,
2-) Ağır COVID-19 riski taşımayan, tek bir evden kişilerle maskesiz ve mesafesiz görüşebilir.
3-) Semptomsuz olduğu sürece temaslı olarak değerlendirilmez,
4-) Toplum içinde maske takar, mesafeyi korur ve diğer önlemleri de almaya devam eder
4- ) Ağır COVID-19 riski taşıyan aşısız kişilerle veya ağır COVID-19 riski taşıyan aşısız kişilerle aynı evde yaşayanlarla bir araya geldiğinde maske takar, mesafeyi korur, diğer önlemleri de almaya devam eder

Semptomsuzlar temaslı sayılır mı?

ABD Pandemi Kontrol ve Önleme Merkezi araştırmasında semptom göstermeyen kişilere de değindi. Araştırmaya göre; semptom göstermeyen kişiler temaslı sayılmaz.

O gruplar önlem almaya devam eder

Araştırmada, "Ağır COVID-19 riski taşıyan aşısız kişilerle veya ağır COVID-19 riski taşıyan aşısız kişilerle aynı evde yaşayanlarla bir araya geldiğinde maske takar, mesafeyi korur, diğer önlemleri de almaya devam eder" ifadeleri de yer alıyor.

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