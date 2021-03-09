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Mert Hakan Yandaş: İlk yarıda Fenerbahçe'ye yakışan futbolu oynadık

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, ''İlk yarıda Fenerbahçe'ye yakışan futbolu oynadık. Trabzonspor karşısındaki iyi oyunumuz sürüyor. İnşallah son 12 haftada da bu oyun oynamayı sürdürürüz ve kupaya ulaşırız" dedi.

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Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 yendi. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan Yandaş "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Çok üzgünüz, ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Onların acılarına çözüm olamayız ama onların evlatlarıyız biz de; her zaman yanlarındayız. Başta annem olmak üzere herkesin Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlarım. İyi bir ilk yarı oynadık. Çok iştahlıydık. Skoru yakaladık. İkinci yarıda skorun verdiği rahatlıkla biraz geri yaslanma oldu. İlk yarıda Fenerbahçe'ye yakışan futbolu oynadık. Trabzonspor karşısındaki iyi oyunumuz sürüyor. İnşallah son 12 haftada da bu oyun oynamayı sürdürürüz ve kupaya ulaşırız" dedi.

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