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Adana'dan dehşete düşüren haber! Komşu kavgası sırasında kazara eşini vurdu

ADANA'da komşular arasında çıkan kavgada eşinin pompalı tüfekle kazara vurduğu kadın hastanede yaşamını yitirdi.

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Adana'nın Çukurova ilçesinde 4 Mart'ta Veli Ş'nin (38), komşusuyla arasındaki kavga sırasında pompalı tüfekle kazara vurduğu eşi Hatice Ş. (28), tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kadının cenazesi, yakınları tarafından Kabasakal Mezarlığında toprağa verildi.

Veli Ş'nin evinin önündeki boş arazide hayvan otlatma meselesi yüzünden komşusu Menderes K. (47) ve arkadaşı Ergün B. ile tartıştığı, olay günü Veli Ş'nin elindeki tüfeğin arbede sırasında ateş almasıyla karısı Hatice Ş'nin vurulduğu öne sürüldü. 

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olaydan sonra gözaltına alınan Veli Ş. ve Ergün B, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İlçedeki Esentepe Mahallesi'nde 4 Mart'ta Hatice Ş, kocası Veli Ş. tarafından pompalı tüfekle kazara vurulmuştu. Ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri, Veli Ş. ile aralarında arbede yaşanan Ergün B'yi gözaltına almıştı.

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