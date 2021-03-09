Ebubekir Sifil suç duyurusunda bulundu! Yılmaz Özdil’i ifadeye çağırıldı

YALOVA Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Ebubekir Sifil, kendisine yönelik kaleme aldığı 'Yobazın tehdidi' başlıklı köşe yazısı nedeniyle Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdil'i ifadeye çağırdı.

Abone ol

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil hakkında, kendisi ve Cüneyt Akman için "Öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın" paylaşımıyla tepkileri üzerine çeken Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Ebubekir Sifil'e ilişkin kaleme aldığı 'Yobazın tehdidi' başlığıyla yayımlanan yazısı nedeniyle soruşturma başlatıldı. Sözcü gazetesinden Sevgim Begüm Yavuz imzalı habere göre Yılmaz Özdil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırıldı.

Sifil hakkında takipsizlik kararı

Yılmaz Özdil'in avukatı Celal Ülgen, savcılığa gönderdiği ön savunmada Özdil için "Öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın" şeklinde paylaşım yapan Sifil hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın takipsizlik kararı verdiğini ve bu karara da itiraz ettiklerini anımsattı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir"

Ülgen, şu ifadeleri kullandı: Ebubekir Sifil, Twitter'da Diyanet İşleri Başkanlığına seslenerek, kendince İslam dışı olarak nitelediği gazetecilere ve aynı düşüncede olan bir kesime karşı halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir. Bu nedenle müvekkilimizin söylediği ve yazısında belirttiği yobaz ve insanlıktan çıkma gibi sözcükler ağır bir eleştiri olarak kullanılmıştır. Müvekkillerimizden söz ederken ‘cesetleri' diye hakaret edilen ‘camiye alınmasın' diye ötekileştirilen müvekkilimizdir. Bu nedenle hakaret suçu da bulunmamaktadır.