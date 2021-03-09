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YÖK'ten, akademisyen alımlarında 'kişiye özel' ilana son veren düzenleme

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yükseköğretim kurumlarında akademik kadro istihdamında liyakat ve fırsat eşitliğini artırmak amacıyla 'Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nde yaptıkları düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

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YÖK Başkanı Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'YÖK Akademik Kariyer Liyakat' projesinin tanıtım toplantısında bazı akademik kadro alımlarında yaşanan durumlardan rahatsız olduğunu belirterek bunları engellemeye yönelik düzenlemeler yapacağını söylediğini anımsattı. Saraç, "Bu kapsamda yükseköğretim kurumlarımızın akademik kadro istihdamında liyakat ve fırsat eşitliğini artırmak amacıyla 'Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nde yaptığımız düzenleme bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yaptığımız bu çalışma neticesinde; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarının özel şartlarında adaylara ait tez/uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacak. Ayrıca, ilanın özel koşulunda belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyecek. Belirli bir adayı tanımlayan özel şartların öğretim üyesi alımlarındaki atama ilanlarında yazılmasını engellemeyi hedefleyen ve 'fırsat eşitliğini, rekabet ve kaliteyi önceleyen' bu düzenlememizin yükseköğretimimiz ve akademisyen adaylarımız açısından hayırlı olmasını dilerim" dedi. 

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