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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Özbekistan'ın reform sürecine desteğimiz devam edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Özbekistan) Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in işbirliğindeki reform sürecine desteğimiz devam edecek." dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile iki ülke dışişleri bakanlıkları heyetler arası görüşmelerinde bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi gündemine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. 

Daha sonra Kamilov ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, "(Özbekistan) Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in işbirliğindeki reform sürecine desteğimiz devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye stratejik ortagımız"

"Türkiye Cumhuriyeti'ni stratejik ortağımız olarak takdir ediyoruz"
Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov da yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'ni uluslararası arenadaki stratejik ortağımız olarak takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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