Fatih Terim'den acı itiraf: Kredimizi tükettik

Sivasspor beraberliğinin ardından oyuncularına seslenen Fatih Terim, “Uzun uğraşlar sonrası elde ettiğimiz avantajı kaybettik. Artık puan kaybetme lüksümüz kalmadı. Henüz hiçbir şey bitmedi. Alınacak 36 puan var. Biz nasıl puanlar kaybettiysek rakiplerimiz de mutlaka kaybedecektir.” dedi.

Abone ol

Galatasaray, son iki maçında beş puan kaybederek şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Sarı kırmızılılar daha önce yakaladığı sekiz maçlık galibiyet serisinin bütün avantajını da kaybetti. Maç eksiği olan lider Beşiktaş’ın iki puan gerisine düşen Aslan’da, Fatih Terim oyuncularının inancını kaybetmemesi için yoğun uğraş içerisinde. Tecrübeli teknik adam daha önlerinde uzun bir yol olduğunu belirtirken, şampiyonluk hedefinden vazgeçmediklerini üstüne basa basa vurguladı. Ki dün yapılan antrenman öncesi takımla toplantı vardı.

''Şampiyon olacağımıza inancımızı kaybetmemeliyiz''

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Terim, “Henüz hiçbir şey bitmedi. Daha önümüzde 12 maç ve alınacak 36 puan var. Biz nasıl puanlar kaybettiysek, rakiplerimiz de kaybedecek. Ama bizim puan kaybetme lüksümüz kalmadı. Bütün kredimizi harcadık. Uzun uğraşlar sonrası elde ettiğimiz avantajı yine kendi ellerimizle verdik. Yine yapabiliriz. Daha çok çalışıp, daha çok mücadele etmeliyiz. En önemlisi de şampiyon olacağımıza inancımızı kaybetmemeliyiz.'' dedi.

'Bu son olsun'

Hataların artık son bulması gerektiğini belirten Terim, ''Sivas karşısındaki oyunumuzu geliştirip, üstüne gitmeliyiz. Bireysel hatalar artık son bulmalı. Bundan sonraki haftalar için herkes daha da dikkatli olmalı, bu son olsun’’ ikazında bulundu.