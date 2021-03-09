Bursa'da 20 yıllık arkadaşına dehşeti yaşattı! Sebebi ise bakın ne

BURSA'da 43 yaşındaki Muammer Y., 20 yıllık arkadşaı 46 yaşındaki Ali Öztaş'ı kendisine küfrettiği gerekçesiyle bıçakladı. Yaşanan olay sonrası Muammer Y. teslim oldu.

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Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Osmangazi ilçesinde yaşandı. Muammer Y., bir süredir küs olduğu 20 yıllık arkadaşı Ali Öztaş ile sokakta karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında Ali Öztaş, Muammer Y.’ye küfretti. Muammer Y. de Öztaş’ı bıçakladı. Koltuk altından bıçaklanan Öztaş, kanlar içinde yere yığılırken, Muammer Y. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Öztaş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Öztaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüphelinin peşine düşen polis ekipleri, telefonla ulaştıkları Muammer Y.’yi teslim olması konusunda ikna etti. Polis merkezine gelerek teslim olan Muammer Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemeyce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.