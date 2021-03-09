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İranlı milli kadın kayakçı Atıfe Ahmedi gerçeği açıkladı senet imzaladık

Anadolu Ajansı

İranlı milli kadın kayakçı Atıfe Ahmedi, ülke kayak federasyonunun yurt dışına çıkacak kayakçılardan o ülkede kalmamaları ve sığınma talebinde bulunmamaları için 2 milyar tümen (yaklaşık 83 bin dolar) tutarında borç senedi aldığını belirtti.

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Reformistlere yakınlığıyla bilinen Şark Gazetesi'ne konuşan mili sporcu Ahmedi, "Adımız milli sporcu ama ülkemizi temsil etmek için garanti veriyoruz. Kayak federasyonu, yurt dışına çıkışlarda o ülkede kalmamamız ve sığınma talebinde bulunmamamız için 2 milyar tümenlik senet imzalattı." dedi. 

Dört kez ülke birincisi olan Ahmedi, kayak pistlerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü ve hedefinin Çin'de düzenlenecek 2022 Çin Kış Olimpiyatları'na katılmak olduğunu kaydetti.

 2 yılda 10 İranlı sporcu ülkesine dönmedi 

Son yıllarda çok sayıda İranlı sporcunun uluslararası yarışmalara gönderildikten sonra İran'a dönmedikleri gözlendi.

Etemadonline haber sitesi 13 Haziran 2020 tarihli haberinde, 2 yılda 3 Tekvando, 4 satranç, 1 güreş ve judo milli takımından 1 sporcu ve 1 antrenörün yurt dışına müsabakalara katılmak için gittiklerinde İran'a geri dönmediklerini belirtmişti.  

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