Bu sene hac ve umre var mı? Hac kura hakkı devam ediyor Diyanet açıkladı

SUUDİ ARABİSTAN 2020 yılında hac ve umreye izin vermemişti. Covid-19 sebebiyle 2021 yılında umre ziyareti yok hac ise belirsiz.

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2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle kabe boş kalmıştı. Kura ile hacca gitme hakkı kazanan bir çok kişi kutsal ibadetini yapamamıştı. Bu sene hac ve umre olacak mı, kura ve kayıtlar hakkı 2021'de devam edecek mi sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı cevap verdi. Diyanet'ten gelen açıklamada ''2020 hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için adayların kura ve kayıt hakları 2021 için de devam etmektedir.'' açıklamasını yaptı.

Umre yapılabiliyor mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre umre ziyaretleri henüz yapılamıyor. Diyanet açıklamasında "Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri yapılamayacaktır' denildi.

Hac yapılacak mı?

Bu sorunun yanıtı şimdilik belirsiz. Diyanet İşleri Suudi Arabistan'ın alacağı kararın beklendiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

-Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.