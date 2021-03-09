Yürekleri ağza getiren Pelkas'tan 'iyiyim' mesajı

Fenerbahçe'nin İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta sakatlanan Dimitris Pelkas, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla iyi olduğunu duyurdu.

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Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor deplasmanına giden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık net bir sonuçla galip ayrılmayı başardı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 29'da Szalai, 32'de Osayi ve 90'da Serdar Aziz attı. Konyaspor maçının 80. dakikasında Dimitris Pelkas, Skubic ile çarpıştı ve yerden kalkamadı. Sedye ile oyundan çıkan Yunan oyuncu, hastaneye götürüldü.

Kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu, Pelkas'ın sakatlığıyla ilgili "Pelkas gögsüne çok ciddi bir darbe alıyor, aldığı darbeyle şuurunu kaybetmişti, dilini ısırmıştı. Hafif bir kanaması vardı ağzından gelen. Şuuru geldikten sonra göğsünde ağrıları vardı, bir an önce ambulansa aldık, damar yolunu açtık, hastaneye getirdik. Beyin, boyun ve akciğer tomogrofisini çektik. Herhangi patolojik bir şey görünmüyor ama kontrol altında olması gerekiyor. İstanbul'a seyahat edeceğiz ve sonra tekrar hastane ortamına geçeceğiz. Takımla dönecek. Radyolojik olarak bir problemi görünmüyor." açıklamasını yaptı.

"Sağlıklı, güçlü ve mutlu"

Pelkas ise sosyal medya hesabından iyi olduğunu duyurdu. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, kız arkadaşı Kivs Marda'nın "Sağlıklı, güçlü ve mutlu" mesajını alıntıladı ve taraftarlara iyi olduğu mesajını gönderdi.