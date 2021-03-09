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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 11 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı

Yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 11 kişi yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı yakalanan şüphelilerden birinin kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunu belirtti.

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Milli Savunma Bakanlığı, Hatay hudut hattından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan, aralarında kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubunun da olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirdi. 

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hatay/Altınözü hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 11 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi." bilgisi verildi.

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