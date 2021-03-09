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Bodrum'da bir gardiyana "zimmet" suçlamasıyla gözaltı! Hükümlünün hesabından 4 bin 400 lira...

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kapalı ceza infaz kurumunda görevli gardiyan, zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Bodrum Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gardiyan olarak görevli S.T'nin, cezaevindeki bir hükümlünün hesabından 4 bin 400 lirayı zimmetine geçirdiğinin tespiti üzerine çalışma başlattı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen polis ekibi, gardiyanı "zimmet" suçlamasıyla gözaltına aldı.

S.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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