Bomba kulis: CHP'nin WhatsApp grubunda köstebek avı başlatıldı

Kulislere yansıyan bilgilere göre, CHP’ye ait bir WhatsApp grubunda paylaşılan bilgilerin görevinden istifa ettirilen eski bir AK Partili belediye başkanı tarafından Twitter’da eş zamanlı olarak paylaşılması sonrası ‘köstebek avı’ başlatıldığı belirtiliyor.

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Görevinden istifa ettirilen AK Partili eski bir belediye başkanının son dönemde CHP’ye ilişkin Twitter paylaşımları ile bahse konu WhatsApp grubundaki içerik paylaşımları arasında eş zamanlılık görülmeye başlandı. Grupta parti içi bilgilendirme amaçlı paylaşılan bazı bilgi ve belgelerin, kısa sürede AK Partili eski başkan tarafından Twitter’dan yayımlanması CHP’lilerin dikkatini çekti. Bu gelişmeler üzerine WhatsApp grubunda 'köstebek avı' başlatıldı.

Grubun tasfiye edilmesi kararı alındı

Cumhuriyet’te yer alan kulis habere göre, bazı şüphelilerin tespit edilmesinin ardından kısa süre içinde grubun tasfiye edilmesi kararı alındı. Yeni oluşturulan WhatsApp grubuna katılımcı kabulünün ise “teyit” ve “referans” ile yapılacağı öğrenildi.