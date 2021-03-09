İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı yüzde 50 arttı

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüs vaka sayısının yüzde 50 arttığını söyledi. Vali Köşger, hastanelerde yoğunluk olmadığını ancak kentte her gün 7-8 kişinin Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini belirtti.

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Normalleşme sürecine girilmesinin ardından Covid-19 vakalarının arttığını dile getiren İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "8-14 Şubat haftasında her 100 bin kişide vaka sayımız 44.39, 20-26 Şubat haftasında ise 53.42 oldu. 27 Şubat-5 Mart'ı kapsayan haftada ise bu rakam 66.47 yükseldi. Kendi içinde vaka sayılarında yüzde 50'ye yakın bir artış var" açıklaması yaptı.

"Denetimlerimiz sıklaşacak. Yoksa tekrar başa dönmüş olacağız"

Kentte Covid-19 tedbirlerine yönelik 14 bin kişiyle denetimlere devam ettiklerini, her gün farklı temalarla kontroller yapıldığını kaydeden Köşger, şöyle konuştu: Denetimlerimiz sıklaşacak. İzmir'de vatandaşımızın uzun süren salgından sıkılmış olduğunu biliyoruz ancak biraz erken rehavete kapılmanın daha büyük sıkıntılara sebebiyet vereceğini de bilmemiz lazım.

Kontrollü normalleşme denilen şey, maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek yaşamak. Buna riayet etmezsek rakamlar hızlı şekilde kırmızı bölgeye evrilecek. Tekrar başa dönmüş olacağız. İzmir 4.5 milyonluk bir şehir. Biz ne kadar denetim yaparsak yapalım herkesin başına bir polis dikmemiz mümkün değil. Vatandaşın kendi sağlığını düşünerek kendi tedbirlerini almasını bekliyoruz.

"Artan vaka sayılarına rağmen hastanelerde yoğunluk yok"

Köşger, vatandaşların özellikle açık alanlarda yan yana oturarak sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğini, buna bir de maskelerini çıkarmaları eklenince virüsün bulaşma riskinin yükseldiğini söyledi.

Hastanelerde yoğunluk yaşanmadığına işaret eden Köşger, "Hastane, yoğun bakım ve entübasyonla ilgili sıkıntımız yok. Özellikle 30 Ekim'deki depremin ardından Kovid-19 kentimizde zirve yapmıştı. O dönemde de sıkıntı yaşamamıştık. Vatandaşımız 'Virüs mutasyona uğradı artık çok ölümcül değil' diye düşünebilir ama virüs ölümcül olmaya devam ediyor. Her gün kentimizde 7-8 kişi bu virüs nedeniyle yaşamını yitiriyor" ifadelerini kullandı.