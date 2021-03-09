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Eski Saadet Partili Cihangir İslam CHP'ye katıldı! Kılıçdaroğlu parti rozetini taktı

CHP'ye katılan bağımsız İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'a parti rozetini, Meclis'teki grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

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Bağımsız İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın katılımıyla CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 136'ya yükseldi.

Cihangir İslam, 24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP'nin İstanbul 3. bölge milletvekili listesinden seçilmiş, seçilmesinin ardından 7 Temmuz 2018 tarihinde Saadet Partisi'ne geçmişti.

İslam, 4 Mart 2020'de partisinden istifa etmişti.

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