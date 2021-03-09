'Çok yüksek riskli' illerde peş peşe yeni yasak kararları geliyor! Sokakta ayaküstü sohbet yasaklandı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 'Çok Yüksek Riskli' iller arasında yer alan Edirne, Giresun ve Sinop'ta valilikler yeni yasak kararları aldı. Edirne'de bazı caddeler girişlere kapatılırken, çay ocaklarının kapısına 2 haftalığına kilit vuruldu. Giresun'da 100 metrekarenin üzerindeki tüm iş yerleri, işletme ve fabrikalara girişlerde HES kodu sorgulama zorunluluğu getirildi. Sinop'ta ise bina önü ve girişlerinde iki kişiden fazlasının sohbet etmesi, çağ-sigara içmesi yasaklandı. Öğrenciler de okulda bulunmaları gereken sürede okul dışına çıkmaları yasaklandı. İşte ayrıntılar...