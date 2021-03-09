'Çok yüksek riskli' illerde peş peşe yeni yasak kararları geliyor! Sokakta ayaküstü sohbet yasaklandı
KORONAVİRÜS haritasında 'Kırmızı' olan ve 'çok riskli' iller arasında bulunan Edirne'de, yoğunluk yaşanan cadde ve sokakların girişlerine sınırlama getirildi. Polis ekipleri, cadde ve sokakların girişlerini demir bariyerlerle kapatırken, kentte çay ocaklarının faaliyetleri de 2 hafta süreyle durduruldu.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 'Çok Yüksek Riskli' iller arasında yer alan Edirne, Giresun ve Sinop'ta valilikler yeni yasak kararları aldı. Edirne'de bazı caddeler girişlere kapatılırken, çay ocaklarının kapısına 2 haftalığına kilit vuruldu. Giresun'da 100 metrekarenin üzerindeki tüm iş yerleri, işletme ve fabrikalara girişlerde HES kodu sorgulama zorunluluğu getirildi. Sinop'ta ise bina önü ve girişlerinde iki kişiden fazlasının sohbet etmesi, çağ-sigara içmesi yasaklandı. Öğrenciler de okulda bulunmaları gereken sürede okul dışına çıkmaları yasaklandı. İşte ayrıntılar...
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında Edirne, 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer aldı. Kentte, 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı, 2 Mart'ta 107,43 iken son açıklanan haritada 180,01'e yükseldi. Vaka sayısı artan iller arasında ilk 5 sırada bulunan Edirne'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbirler aldı.
Karar gereğince kentin en işlek caddeleri Saraçlar, Çilingirler ve Balık Pazarı ile bu caddelere açılan ara yollar demir bariyerlerle kapatıldı ve caddeye girişlerin HES kontrolü ile yapılmaya başlandı.
Karara göre, polis ve zabıta ekipleri vatandaşları caddelere HES kodu sorgulaması yaptıktan sonra almaya başladı. Caddelere de 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde girişlere izin veriliyor.