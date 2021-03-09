BIST 1.544
DOLAR 7,65
EURO 9,11
ALTIN 419,83
HABER /  SAĞLIK
ADV Uğurlu Gelecek Sizi Bekliyor!

Pandemi servisinde çalışan doktordan aşı olanlara uyarı 'Bana bulaşmaz' demeyin

KAYSERİ Şehir Hastanesinde pandemi servisinde görev yapan İç Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Doktor Kaniye Aydın ''tedbiri elden bırakmayın' çağrısı yaptı ve aşı olanları uyardı.

Abone ol

Kayseri Şehir Hastanesi'nde koronavirüse karşı mücadele eden İç Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Doktor Kaniye Aydın, bu süreçte ailesinden ve arkadaşlarından birçok kişinin hastalandığını söyledi.

Aydın, "Çalıştığımız pandemi döneminde aynı aileden birkaç kişiyi tedavi ettiğimiz dönem oldu. Aynı aileden vefat edenler oldu. Önce anneyi sonra oğlunu kaybettiğimiz dönemler oldu. Hasta yakınlarının yaşadığı üzüntüleri gördük. Ailesinde ve çevresinde koronavirüse yakalananlar veya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınları, durumun çok farkında. İnsanlar lütfen kurallara uysunlar. 'Aşı oldum, bana bulaşmaz' algısı yanlış. Tedbiri elden bırakmayalım" dedi.

Riskli bölgede çalıştıklarını ifadede eden Aydın, "Hepimizin ailesi var. Eve gittiğimiz zaman hastalığı aileye taşımaktan ciddi anlamda korkuyoruz. Aynı evde farklı ortamlarda oturuyoruz. Aynı masada 1 yıldır yemek yiyemiyoruz. Bu durum bizleri sosyal ve psikolojik olarak etkiledi. İnşallah en kısa zamanda pandemi sürecinden kurtuluruz. İnsanlar aşılanmış olsalar bile maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeliler. Birçok kişi koronavirüs geçirdi ve maalesef kayıplar oldu" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de 12 aracını satmak istediğini söyledi! Hayatı karardı
Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe hakem ve zemin açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İstanbul Finans Merkezi için tarih verdi
OECD, Türkiye ekonomisinin büyüme beklentisini iki katına çıkardı
Sultanbeyli’de uyuşturucu tacirlerine ve suçlulara göz açtırılmıyor
Edirne'de mide bulandıran olay! Kedi köpek zannetti insan çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Levent Gültekin'e saldırıya tepki
Lavaboya gidince olanlar oldu! Samsun'da 17 yaşındaki kız su şişesiyle dehşet saçtı
Karaman'da feci kaza! İki araç çarpışıp savruldu takla attı
Eski Saadet Partili Cihangir İslam CHP'ye katıldı! Kılıçdaroğlu parti rozetini taktı
Yorumlar