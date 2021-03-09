Çekmeköy'de silahlı kavga: Ünlü metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti

Çekmeköy'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Çıkan silahlı kavga sonrası ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ve O.F.Z. isimli vatandaş hayatını kaybederken, O.Ö. isimli şahıs ise yaralandı.

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Olay, Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek sorunu yaşayan iki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Meydana gelen silahlı kavgada ilk belirlemelere göre, ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ve O.F.Z. isimli vatandaş hayatını kaybederken, O.Ö. isimli şahıs ise yaralandı. Gerçekleşen feci olay sonrası saldırgan M.Ö. ise aracına binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekipler konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaymakamlıktan açıklama

Çekmeköy Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, saat 14.00 sıralarında Çatalmeşe Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde iş yeri sahibi S.M. ile şüpheli M.Ö. arasında meydana gelen olayda, M.Ö. tarafından silahla ateş açıldığı anlatıldı.

Olayda S.M. ile Ö.F.Z'nin hayatını kaybettiği, O.Ö'nün ise yaralandığı belirtilen açıklamada, "Yaralı O.Ö. 112 Acil sağlık ekiplerimizce ivedilikle hastaneye sevk edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğünce olay yerinden kaçan şüpheli M.Ö. isimli şahsı yakalamaya yönelik çalışma ve soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.