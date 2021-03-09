BIST 1.544
DOLAR 7,65
EURO 9,11
ALTIN 419,83
HABER /  YEREL
ADV Uğurlu Gelecek Sizi Bekliyor!

Çekmeköy'de silahlı kavga: Ünlü metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

Çekmeköy'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Çıkan silahlı kavga sonrası ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ve O.F.Z. isimli vatandaş hayatını kaybederken, O.Ö. isimli şahıs ise yaralandı.

Abone ol

Olay, Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek sorunu yaşayan iki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Meydana gelen silahlı kavgada ilk belirlemelere göre, ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ve O.F.Z. isimli vatandaş hayatını kaybederken, O.Ö. isimli şahıs ise yaralandı. Gerçekleşen feci olay sonrası saldırgan M.Ö. ise aracına binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekipler konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaymakamlıktan açıklama

Çekmeköy Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, saat 14.00 sıralarında Çatalmeşe Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde iş yeri sahibi S.M. ile şüpheli M.Ö. arasında meydana gelen olayda, M.Ö. tarafından silahla ateş açıldığı anlatıldı.

Olayda S.M. ile Ö.F.Z'nin hayatını kaybettiği, O.Ö'nün ise yaralandığı belirtilen açıklamada, "Yaralı O.Ö. 112 Acil sağlık ekiplerimizce ivedilikle hastaneye sevk edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğünce olay yerinden kaçan şüpheli M.Ö. isimli şahsı yakalamaya yönelik çalışma ve soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Trafik Denetleme Şube Müdürü sürücüleri uyardı bunların hiçbiri işe yaramıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak'la yollar ayrıldı
Pandemi servisinde çalışan doktordan aşı olanlara uyarı 'Bana bulaşmaz' demeyin
Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe hakem ve zemin açıklaması
Pelkas ne zaman takıma katılacak? İşte son durumu
OECD, Türkiye ekonomisinin büyüme beklentisini iki katına çıkardı
Sağlık Bakanlığı'nın haritasında riskli illerin sayısı 48'e çıktı! TTB: 'Asıl artış 1-2 hafta sonra'
Sultanbeyli’de uyuşturucu tacirlerine ve suçlulara göz açtırılmıyor
Edirne'de mide bulandıran olay! Kedi köpek zannetti insan çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Levent Gültekin'e saldırıya tepki
Lavaboya gidince olanlar oldu! Samsun'da 17 yaşındaki kız su şişesiyle dehşet saçtı
Yorumlar 1 yorum