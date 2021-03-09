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Olay Bursa'da yaşandı! Cinayet zanlısı lokantacı 6 ay sonra yakalandı

BURSA’nın Gemlik ilçesinde çalışanlar ile müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada Osman Gürle'yi (30) tabancayla öldürüp kaçtıktan 6 ay sonra yakalanan lokantacı Atilla Ç. adliyeye sevk edildi.

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Olay, geçen yıl 1 Ağustos gecesi, Gemlik ilçesindeki Büyük Kumla Mahallesi'nde bulunan restoranda yaşandı. Çalışanlar ile müşteriler Osman Gürle, Gökay G. (24) ve Abdullah M. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Restoran çalışanı Mehmet Yıldırım (24) ve işletmeci Atilla Ç.'nin de dahil olduğu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Osman Gürle, Gökay G. ve Abdullah M. tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan 3 kişi, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Osman Gürle’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Gökay G. ve Abdullah M. ise sevk edildikleri Bursa Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. Polis, kaçan Mehmet Yıldırım ve Atilla Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Mehmet Yıldırım, kısa süre sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Yıldırım, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

6 ay sonra yakalandı

Atilla Ç.'nin ise Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik takip sonunda Nilüfer ilçesinde bir adreste olduğu tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda yakalanıp, gözaltına alınan Atilla Ç., Gemlik Adliyesi'ne sevk edildi.

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