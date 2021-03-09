İlişkiye girmeden hamile kaldı arkadaşları 'Meryem Ana' diyor! Doktorlar şaşkına döndü

İNGİLTERE'de 28 yaşındaki Nicole Moore isimli kadın ilişkiye girmeyen hamile kalması ülkede gündem oldu. Doktorların bile şaşırdığı olay ülkede gündem oldu.

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İngiltere Hampshire'de yaşayan Nicole Moore ilginç bir şekilde gündeme geldi. Vajinismus problemi yaşayan kadın cinsel ilişkiye girmeden hamile kaldığını iddia ediyor. 28 yaşında olan Nicole, 'bir tampon koymak bile benim için ızdırap bu yüzden seks benim için söz konusu bile değil. Sorunumu öğrenene kadar vajinismus adının bile ne anlama geldiğini bilmiyordum. Doktorlar vajinamın 'aşırı derecede gergin' olduğunu söyledi. Bunu tarif etmemin tek yolu, sanki bir tuğlanın duvara çarpması gibiydi' dedi.



Hamile kaldığı zamandan bahseden Nicole “Bir gün mide ekşimesi ve ağrıyan göğüslerle baş başa kaldığımda dayanılmaz derecede acı çekiyordum. O sırada yakın bir arkadaşım hamile olabileceğimi söyledi. Güldüm ve hala bakire olduğum ve hiçbir zaman nüfuz edici seks yapmadığım için hiçbir yolu olmadığını söyledim. Ancak tüm bunlara rağmen hamilelik testi yaptım ve pozitif çıktı. İnanamadım, çok şok olmuştum ve kafam karışmıştı." ifadelerini kullandı.







"Meryem Ana olduğumu söylüyorlar"

Aldatma düşüncesinden endişe eden Nicole "Düşündüğüm tek şey, eşimin onu aldattığımı düşünmesinden endişeliydim, çünkü bu çok imkansız görünüyordu. Ama şükürler olsun ki beni ve vücudumu tanıyordu ve benden bir an bile şüphe etmedi. Pek çok insan bana hâlâ Meryem Ana olduğumu söylüyor ve bu da beni gerçekten güldürüyor.'' diye konuştu.



Doktorlar mümkün olduğunu doğruladı

Genç kadına bazı tıp uzmanları inanmakta güçlük çekse de nadiren de olsa, cinsel aktivitenin vajinal bölgeye sıvı vermesi durumunda penetratif ilişki olmadan hamile kalmanın mümkün olduğu doğrulandı.