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Durum vahim! Keşan'da vakalar patladı halk pazarı süresiz kapatıldı

TÜRKİYE’nin koronavirüs risk haritasında ‘çok yüksek risk’ grubunda yer alan Edirne’nin Keşan ilçesinde, pozitif vaka ile temaslı sayılarındaki artış nedeniyle halk pazarı süresiz kapatıldı. 

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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer alan Keşan ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararınca cuma günü kurulan halk pazarı, süresiz kapatıldı. Açık olacak semt pazarlarına ise girişler, HES kodu ile yapılacak.

İlçede tedbirlerin yanı sıra vatandaşlar, hazırlanan broşür, afiş ve billboardlarla uyarılıyor. 'Birlikte başaracağız' sloganının yer aldığı afişler, farklı noktalara asıldı.

Afişlerde, vatandaşlara, koronavirüs tedbirlerine uymayanlarla ilgili ihbar ve şikayetlerin kaymakamlığa ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapabilecekleri ile Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasını kullanmaları hatırlatılarak, maske, mesafe ve temizlik konularına dikkat çekildi.

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