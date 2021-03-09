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AK Partili Metin Külünk: Pandemi haritasıyla Papa'nın Irak ziyaretinde çizilen harita benziyor

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun hazırladığı illere göre risk haritasını Papa Francis'in Irak ziyareti sırasında çizilen haritaya benzetti.

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Eski Vekil Metin Külünk, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili oluşturduğu dört renkli risk haritasını eleştirdi. Haritayı Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Irak ziyareti sırasında çizilen haritaya benzeten Külünk, "Tesadüf mü kurgu mu anlayamadık açıkçası" ifadelerini kullandı.

"Bilim Kurulu çizdikleri haritaya bir baksın bakalım ne görecek"

Külünk, paylaşımında şunları yazdı: Bilim Kurulu'nun yüz binde bir üzerinden hesap yapıp renklendirdiği pandemi haritası ile Papa’nın Kuzey Irak ziyaretinde çizilen harita benziyor. Tesadüf mü kurgu mu anlayamadık açıkçası. Bilim Kurulu çizdikleri haritaya bir baksın bakalım ne görecek.

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