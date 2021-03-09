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Benzine yeni zam! Pompa fiyatlarına yansımayacak

EPGİS, araç sahiplerini ilgilendiren zam haberi verdi. Benzinde 30 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. 10/03/2021 itibarıyla geçerli olacak zam, pompa fiyatlarına yansımayacak.

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EPGİS tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 10/03/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 30 KRŞ/LT fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut  uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.

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