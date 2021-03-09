BIST 1.550
DOLAR 7,61
EURO 9,06
ALTIN 420,30
HABER /  YEREL
ADV Uğurlu Gelecek Sizi Bekliyor!

Büyükçekmece'de ölü bulunan 15 yaşındaki Tamer'in ölümünde korkunç şüphe

İhlas Haber Ajansı

BÜYÜKÇEKMECE'de 15 yaşındaki Tamer Arslan, yaşadığı evde yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Arslan'ın uyumadan önce bir litrelik enerji içeceği içtiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Abone ol

Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın 2'nci katında yaşayan 15 yaşındaki Tamer Arslan'ı yakınları öğle saatlerinde uyandırmak için odasına girdi. Arslan'ın hareketsiz yattığını ve tepki vermediğini gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Tamer Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 

Enerji içeceği şüphesi
16 yaşındaki Arslan'ın uyumadan önce bir litrelik enerji içeceğini içtiği öğrenildi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından 15 yaşındaki çocuğun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da katliam gibi kaza 5 kişi hayatını kaybetti.
Rusya ile Çin ayda ortak istasyon kuracak
İlişkiye girmeden hamile kaldı arkadaşları 'Meryem Ana' diyor! Doktorlar şaşkına döndü
Kayseri'de 15 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte verilen ceza
Yüksek Hızlı Tren ilk kez Sivas tren garında
Durum vahim! Keşan'da vakalar patladı halk pazarı süresiz kapatıldı
Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesi davasında karar çıktı! 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Bitlis’te terör bitti yatırımlar başladı
İzmir'de 'bakımsız' olduğu için döverek öldürdü denmişti! Meğer evliliği boyunca...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'e taziye telefonu
Yorumlar