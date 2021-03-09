BIST 1.552
DOLAR 7,61
EURO 9,06
ALTIN 419,08
HABER /  GÜNCEL
ADV Uğurlu Gelecek Sizi Bekliyor!

Ankara'da FETÖ firarisi emniyet müdürü hücre evinde yakalandı

Anadolu Ajansı

ANKARA Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Keçiören'deki hücre evine yapılan baskında firari emniyet müdürü Mesut E. yakalandı. Aynı binada farklı dairelerde gizlendiği tespit edilen eski emniyet müdürü Mustafa Ö'yü arama çalışmaları ise sürüyor. 

Abone ol

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütünde (FETÖ) üst düzey konumda bulunan firari eski emniyet müdürlerinin gaybubet evlerinde gizlendiğini ve örgütsel faaliyetlerini sürdürdüklerini tespit etti. 

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Keçiören'de aynı binada farklı dairelerde gizlendiği belirlenen ve meslekten ihraç edilen birinci sınıf emniyet müdürleri Mustafa Ö. ve Mesut E.'nin evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda; firari emniyet müdürü Mesut E. gözaltına alındı, Mustafa Ö. ise evde bulunamadı. Aynı evde yakalanan Mustafa Ö.'nün oğlu da gözaltına alındı. 

Firari emniyet müdürlerinin örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı belirlendi.

Ekipler, Mustafa Ö'nün dairesinde uyuşturucu yetiştirilmesi için profesyonelce hazırlanmış düzenek buldu. Düzeneğin içerisinde esrar yapımında kullanılmak üzere yetiştirilen çok sayıda Hint keneviri ele geçirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Büyükçekmece'de ölü bulunan 15 yaşındaki Tamer'in ölümünde korkunç şüphe
Muğla'da katliam gibi kaza 5 kişi hayatını kaybetti.
CHP'ye katılan Cihangir İslam Abdullah Gül'ün çatı adaylığı için bakın ne demiş!
İlişkiye girmeden hamile kaldı arkadaşları 'Meryem Ana' diyor! Doktorlar şaşkına döndü
AK Partili Metin Külünk: Pandemi haritasıyla Papa'nın Irak ziyaretinde çizilen harita benziyor
Yüksek Hızlı Tren ilk kez Sivas tren garında
Durum vahim! Keşan'da vakalar patladı halk pazarı süresiz kapatıldı
Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesi davasında karar çıktı! 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Bitlis’te terör bitti yatırımlar başladı
İzmir'de 'bakımsız' olduğu için döverek öldürdü denmişti! Meğer evliliği boyunca...
Yorumlar