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Muğla'da katliam gibi kaza 5 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde TIR'la otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Cesetler, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken; TIR'ın şoförü gözaltına alındı.

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MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde Mehmet Serter (55) idaresindeki 07 LH 035 plakalı otomobil, Makedonya uyruklu Z.M. yönetimindeki GE 1827 AC plakalı TIR'la Kaş-Fethiye sahil yolu Eşen Mahallesi mevkiinde çarpıştı.

Kazada; Serter ile otomobildeki Ümmühan (29), Emir (10) ve Savaş Alaca (34), Ayşe İkis (59) yaşamını yitirdi. Cesetler, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döktü.

Ulaşıma kapanan yol, ekiplerin kaza yerinde yaptığı inceleme ve temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açılırken; yabancı plakalı TIR'ın şoförü Z.M. gözaltına alındı.

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