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Papa'nın Irak turu sözde Kürdistan rezilliğiyle bitti

Papa Franciscus'un Irak'ı ziyareti şerefine pul bastıran Barzani yönetimi, pulda sözde Kürdistan propagandası yaptı. Bastırılan hatıra pulunda Papa'nın başının üzerinde bulunan haritada Hatay, Sivas, Erzurum, Kars gibi birçok ilimiz sözde Kürdistan haritasına dahil edildi.

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyareti skandalla bitti. Irak'a ilk kez giden Papa Franciscus'un, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ziyaretinde Türkiye’yi parçalamaya yönelik imalarda bulunan skandal harita tepki topladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Papa’nın ziyaretine özel hatıra için pul bastırdı. Bastırılan pulda Papa'nın figürüne yer verilirken; başının arkasındaki haritada PKK propagandası yapıldı.

Sözde Kürdistan

Papa'nın ziyareti şerefine bastırılan hatıra pulunda Papa'nın başının üzerinde bulunan haritada Hatay, Sivas, Erzurum, Kars gibi birçok ilimiz sözde Büyük Kürdistan haritasına dahil edildi.

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