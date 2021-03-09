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İstanbul Beyoğlu'nda trans bireyin yüzüne tuz ruhu atıldı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Beyoğlu'nda Suriye uyruklu trans bireyin yüzüne oturduğu binanın önünde tuz ruhu atıldı. Yaralanan trans birey, hastaneye kaldırılırken; eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırganın yakalanması için çalışmalara başlandı.

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İSTANBUL Beyoğlu İstiklal Caddesi Sadri Alışık Sokak'ta meydana gelen olayda; yüzü cerrahi maskeli ve kapüşonlu bir kişi, elindeki şişede bulunan tuz ruhunu oturduğu binadan dışarı çıktığı sırada Suriye uyruklu trans birey Ayhan M.'nin yüzüne attı. Ayhan M., acı içinde kendini yere atarken; saldırgan, koşarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ayhan M., ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, Ayhan M.nin eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.

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