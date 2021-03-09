İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de iş birliği mesajı

İSRAİL Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Doğu Akdeniz DoğalGaz Boru Hattı Projesine ilişkin konuştu. Türkiye ile iş birliğine hazır olduklarını ifade eden Steinitz, 'Türkiye’yi bölgesel bir partner olarak görmek isteriz.' dedi.

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İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Rum basınına verdiği röportajda Doğu Akdeniz DoğalGaz Boru Hattı Projesine (Eastmed) ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eastmed projesinin, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) doğal gazının Avrupa'ya ulaştırılmasını sağlayacağını dile getiren Steinitz, "Bu proje oldukça önemli. Deniz altından inşa edilen dünyadaki en uzun ve en derin proje olacak. Bugünden itibaren bu projenin 5 yıl içinde tamamlanmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in projeye önem verdiğini ve desteklediğini kaydeden Steinitz, Tel Aviv yönetimi ile GKRY'nin Eastmed gibi 2 veya 3 gaz boru hattına yetecek doğalgaza sahip olduğunu savundu.

"Türkiye ile iş birliğine hazırız"

Geçmişte İsrail gazının Türkiye’ye ihracı konusunda görüşmeler olduğunu ancak bundan bir sonuç alınmadığını hatırlatan Steinitz, şöyle devam etti: "Umarım bir gün Türkiye bölgeye katılır ve hatta Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun bir parçası olur. Çatışma yerine koordinasyonu seçer. Umarım tutumlarını değiştirirler. Biz Türkiye ile iş birliğine hazırız. Türkiye’yi çatışmanın kaynağı yerine bölgesel bir partner olarak görmek isteriz."

Mısır ne demişti?

Mısır, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama ihalesini Türkiye'nin daha önce ilan ettiği ve BM'ye bildirdiği sınırlara saygılı olarak yapacağını açıklamıştı. Bakan Hulusi Akar, Mısır'ın bu adımıyla ilgili 'önümüzdeki günlerde farklı gelişmeler olabilir' demişti. Mısır'ın 'Türkiye'nin kıta sahasına saygılı olacağını' açıklamasından rahatsız olan Yunanistan basını 'Mısır devlet mekanizmasının 3 bin yıllık bürokrasisinin kalleşliği' demişti.

Öte yandan Steinitz, dün GKRY'yi ziyaret ederek İsrail, Yunanistan ve GKRY arasında elektrik şebekelerinin birbirine bağlanmasına yönelik mutabakat zaptının imza törenine katılmıştı.

Eastmed projesi nedir?

Eastmed projesiyle, Doğu Akdeniz'den çıkarılan gazın GKRY üzerinden Yunanistan'a oradan da İtalya'ya ulaştırılması hedefleniyor. Söz konusu projenin 6 ila 7 yılda tamamlanması ve yaklaşık 7 milyar dolara mal olması bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen projeler arasında da yer alan boru hattının inşasında, teknik ve finansal güçlüklerle karşılaşılacağı belirtiliyor. Yıllık en fazla 20 milyar metreküplük kapasiteye sahip olacak hattın, 3 kilometre derinliğe inmesi ve 2 bin 100 kilometre uzunluğunda olması öngörülüyor.