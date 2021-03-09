Çıkan böceği yutuyorlar! Bursa'da çocuğu olmayanlar bu kayada tur atıyor
BURSA'da inanılan rivayet dikkat çekti. Çocuğu olmayanlar kayanın etrafında önce tur attıktan sonra dibinden çıkan böceği yiyor.
Mudanya ilçesinin Işıklı köyünde bulunan 'Ebe Kaya' isimli kaya, çocuğu olmayanlar tarafından ziyaret ediliyor.
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Çocuğu olmayan çiftler, bu kayanın yanına gelerek, kayanın etrafında 3 tur attıktan sonra, kayanın dibini eşeleyerek ilk çıkan böceği çiğnemeden yutuyor.
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Arkalarına bakmadan...
Böceği yuttuktan sonra arkasına bakmadan evinin yolunu tutanlar, bu sayede çocukları olacağına inanıyor.
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'Ebe Kaya', Bursa ve şehir dışından gelen çok sayıda çift tarafından ziyaret ediliyor.
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