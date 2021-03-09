Türkiye 9 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 140 bin 828 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 13 bin 755 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 807 bin 387, can kaybı 29 bin 160 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Mart 2021 Salı günü verilerine göre; son 24 saatte 140 bin 828 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 13 bin 755 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 801 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 66 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 640 bin 669'a çıktı.

Toplam test sayısı 34 milyon 403 bin 108'e ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 807 bin 387, vefat sayısı 29 bin 160, ağır hasta sayısı 1289 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.8, yatak doluluk oranı yüzde 51.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31.0, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.