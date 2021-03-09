Süleyman Soylu'dan HDP'li Buldan'ın skandal videosuna sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın terörist elebaşı Abdullah Öcalan ve Kandil'deki teröristlere selam gönderdiği videoyu paylaşarak tepki gösterdi.

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın terörist elebaşı Abdullah Öcalan ve Kandil'deki teröristlere selam gönderdiği videoya tepkiler çığ gibi büyüdü. Buldan'a bir tepki de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Soylu, Buldan'ın o görüntülerini paylaşarak, "Ak sütün emziren ihtiyar anam susarsam hakkını helal etmesin" notunu düştü. Bakan Soylu'nun paylaşımı büyük beğeni topladı.