Azerbaycan'da Mehriban Aliyev iktidar partisinin genel başkan yardımcısı seçildi

AZERBAYCAN'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi ve aynı zamanda 1. yardımcısı olan Mehriban Aliyev, iktidar partisinin genel başkan yardımcısı oldu.

Abone ol

Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev eşi Mehriban Aliyev'i anayasanın ilgili maddelerine bağlı olarak cumhurbaşkanı birinci yardımcısı görevine atamıştı.

2017 yılında yapılan bu görevlendirmenin ardından Azerbaycan'ın First Lady'si bir sorumluluk daha üstlendi.

First Lady, parti genel başkan yardımcısı oldu

Mehriban Aliyev, eşi İlham Aliyev'in partisi olan Yeni Azerbaycan Partisi'nin genel başkan yardımcılığına seçildi.

Yapılan görevlendirme kimi kesimler tarafından tartışmalara neden olurken, Azerbaycanlı vatandaşların bir kısmı Aliyev ailesinin ülke yönetiminde daha az görev alması gerektiğini savundu.