Rasim Öztekin'in cenaze programını kızı Pelin Öztekin duyurdu

Hayatını kaybeden oyuncu Rasim Öztekin, 10 Mart'ta gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

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62 yaşındaki oyuncu Rasim Öztekin pazar günü fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kalp rahatsızlığı nedeni ile dün hayatını kaybeden Öztekin, sevenlerini yasa boğdu.

Usta oyuncunun kızı Pelin Öztekin, babasının cenazesinin yarın defnedileceğini duyurdu.

Zincirlikuyu'ya defnedilecek

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Pelin Öztekin, "Canım babam, ustam Rasim Öztekin'in cenazesi 10 Mart Çarşamba günü saat 15.00'da Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak namaza müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir." ifadelerine yer verdi.