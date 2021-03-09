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Konya'da otomobile çarpan bisiklet sürücüsünü kamyonet ezdi

KONYA'da park halindeki otomobilin aynasına çarptıktan sonra yere düşen bisiklet sürücüsü, yanından geçen kamyonun altında kaldı. Talihsiz adam oracıkta can verdi.

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Kaza, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Ahmet Özcan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle seyir halindeki Salih Polat (43), iki aracın arasından geçerken otomobilin aynasına takılarak yere düştü. Arkadan gelen H.E. idaresindeki 42 EEZ 75 plakalı kamyonet ise Salih Polat’a çarparak üstünden geçti.

Sürücü gözaltında
Olayı arkadan gören otomobil sürücüsü ise, kamyon sürücüsünü selektör ile uyararak kaza yaptığını fark etmesini sağladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Salih Polat’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili sürücü Halil E. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. Kaza anı öncesi ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"Kendisi dar alana girdi"
Olayı görerek sürücüyü uyaran Ayşe Karaçay, “Seyir halindeyken bisikletli park halindeki araçla kamyonun arasından gitti. Sürücü düşerek dikiz aynasına kafasını çarpıyor. Kafasını kaldırıma vurup yere düşüyor, kamyon da üzerinden geçiyor. Kamyoncu görmedi, haberi yoktu. Ben arkasından takip ettim ikinci lambaya kadar. Kendi aracımla kamyoncuyu olay yerine getirdim. Seyir halinde giderken bisikletli kendisi dar alana girdi ve çarptı” ifadelerini kullandı.

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