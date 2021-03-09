BIST 1.549
DOLAR 7,62
EURO 9,08
ALTIN 420,60
HABER /  EKONOMİ
ADV Uğurlu Gelecek Sizi Bekliyor!

Türk Hava Yolları 657 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

Anadolu Ajansı

Türk Hava Yolları (THY), önceki gün gerçekleştirilen 657 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Abone ol

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) önceki günkü uçuş trafiği raporuna göre; 657 uçuşla listenin ilk sırasındaki Türk Hava Yollarını (THY) 401 uçuşla Air France takip etti.

Listenin 3. sırasında 333 uçuşla Wideroe, 4. sırasında 309 uçuşla Pegasus Hava Yolları, 5. sırasında 262 uçuşla KLM, 6. sırasında ise 236 uçuşla Lufthansa yer aldı.

Raporda; günlük uçuş sayılarında genel olarak net bir artış gözlemlendiği, bunda kargo uçuşlarının etkili olduğu belirtilerek uçuş sayısının 2019 salgın öncesi döneme göre de yüzde 32 düşük olduğu kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da öz kızından çocuğu olan iğrenç babaya 22,5 yıl hapis cezası
Konya'da otomobile çarpan bisiklet sürücüsünü kamyonet ezdi
Türkiye 9 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
Süleyman Soylu'dan HDP'li Buldan'ın skandal videosuna sert tepki
Vali Yavuz Selim Köşger İzmir'i uyardı: Covid-19 vaka sayılarında yüzde 50 artış
İYİ Partililer Ekrem İmamoğlu'na savaş açtı
İngiltere'yi karıştıran röportaj sonrası Kraliyet'ten ilk açıklama
Libya Başbakanı Dibeybe'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
PFDK'dan Mustafa Cengiz ile Ahmet Ağaoğlu'na hak mahrumiyeti cezası
TBMM'de kadına yönelik şiddetin araştırılması amacıyla komisyon kurulmasına karar verildi
Yorumlar