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Yunanistan'da polis şiddeti protestosunda başkent Atina savaş alanına döndü

Anadolu Ajansı

YUNANİSTAN'da polis şiddetini protesto eden grup, başkent Atina'da emniyet müdürlüğüne yürüyünce ortalık savaş alanına döndü. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışmada 1 polis yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

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Atina’da Nea Smirni Meydanı'nda toplanan ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 5 bin kişi, polisin aşırı şiddet kullanımını protesto etmek için eylem düzenledi.

"Polis, şiddet her yerde, yoğun bakım ünitesi ve sağlık hiçbir yerde- Tersine bir şehir", "Aynasızlar mahallemizden dışarı", "Maskenin altında sesimiz var, terör ve bastırılmaya son" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Nea Smirni Emniyet Müdürlüğüne yürüdü.

Molotoflu saldırıya gaz bombasıyla karşılık
Burada yoğun güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri, kendilerine taş, sopa, havai fişek ve molotofkokteyli ile saldıran yüzleri maskeli gruba göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Yaklaşık 1 saat süren olaylarda 1 polis yaralandı, 5 gösterici gözaltına alındı. Göstericilerin caddelerdeki çöp bidonlarını ateşe vermesi nedeniyle park halindeki çok sayıda araç ve bazı iş yerleri de zarar gördü.

O görüntüler tepki toplamıştı
Nea Smirni’de 7 Mart Pazar günü, polislerin gösteri yapmak isteyen bazı kişilere aşırı şiddet uygularken görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması, tepkilere neden olmuştu. Atina Savcılığı, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

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